20 января в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов сыграют «Интер» и «Арсенал». Начало встречи — в 23:00 мск.

«Интер»

Турнирное положение: Команда довольно уверенно проводит общий этап Лиги чемпионов. После 6-и туров «Интер» занимает 6-е место в таблице с 12-ю очками в активе.

В чемпионате Италии команда также выступает отлично, располагаясь на 1-й строчке в таблице с 49-ю баллами. «Интер» опережает ближайшего конкурента «Милан» на 6 пунктов.

Последние матчи: В прошлом туре Серии А миланская команда обыграла «Удинезе» со счетом 1:0, забив победный гол на 20-й минуте. До этого «Интер» одолел «Лечче» с таким же счетом.

В последних 3-х встречах общего этапа Лиги чемпионов команда проиграла «Ливерпулю» (0:1) и «Атлетико» (1:2), а также обыграла «Кайрат» из Алматы со счетом 2:1.

Не сыграют: Чалханоглу, Ди Дженнаро, Дамфрис, Мартинес и Паласиос (у всех — травмы).

Состояние команды: «Интер» проводит отличный сезон в Серии А, а также вполне способен пошуметь в Лиге чемпионов. Команде необходимо достойно завершить общий этап, а затем ждать удачной жеребьевки плей-офф.

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес является лучшим бомбардиром общего этапа Лиги чемпионов. За 6 встреч форвард забил 11 голов и сделал 4 голевые передачи.

«Арсенал»

Турнирное положение: «Канониры» возглавляют таблицу общего этапа Лиги чемпионов, набрав максимальные 18 очков за 6 туров. «Арсенал» опережает «Баварию» на 3 балла.

Команда и в своем чемпионате Англии располагается на 1-й строчке, надеясь на долгожданное чемпионство. «Арсенал» опережает «Манчестер Сити» на 7 баллов.

Последние матчи: В прошедшей встрече АПЛ «канониры» сыграли вничью с «Ноттингем Форест» (0:0). Матчем ранее «Арсенал» обыграл «Челси» (3:2) в Кубке английской лиги.

Команда не проиграла ни одного поединка в общем этапе Лиги чемпионов, одержав победу во всех встречах. В последних 3-х матчах «Арсенал» обыгрывал «Баварию» (3:1), «Брюгге» (3:0) и пражскую «Славию» (3:0).

Не сыграют: Калафьори и Довман (у обоих — травмы).

Состояние команды: «Арсенал» проводит феноменальный сезон, являясь одним из главных претендентов на требл. «Канониры» точно будут мощной силой в плей-офф Лиги чемпионов.

В последних 3-х очных встречах «Арсенал» дважды обыгрывал «Интер», а также однажды проиграл. Смогут ли «канониры» на сей раз добиться очередной победы? На чужом поле это будет сделать сложнее...

Статистика для ставок

«Интер» проиграл 2 последних матча в общем этапе Лиги чемпионов

«Арсенал» выиграл все 6 матчей в общем этапе турнира

В последних 3-х очных встречах «Арсенал» дважды обыгрывал «Интер»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.55. Ничья оценена в 3.45, а победа «Интера» — в 2.70.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 1.95 и 1.85 соответственно.

Прогноз: Можно предположить, что команды сыграют вничью. «Интер» сможет навязать борьбу «Арсеналу».

3.45 Ничья.

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.45 на матч «Интер» — «Арсенал» принесёт прибыль 2450₽, общая выплата — 3450₽

Ставка: Ничья за 3.45.

Прогноз: В 1-м тайме команды откроют счет.

1.78 Тотал 1 больше в 1-м тайме.

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.78 на матч «Интер» — «Арсенал» принесёт чистый выигрыш 780₽, общая выплата — 1780₽

Ставка: Тотал 1 больше в 1-м тайме за 1.78.