дерзкая ставка за 5.00 на матч Лиги чемпионов

20 января в 7-м туре основного этапа Лиги чемпионов по футболу сыграют «Интер» и «Арсенал». Начало игры — в 23:00 мск.

«Интер»

Турнирное положение: Миланцы нынче выглядят симпатично. Команда находится на 6 месте турнирной таблицы основного раунда Лиги чемпионов.

При этом «Интер» набрал 12 очков в 6 турах главного турнира Старого Света. А вот забивает команда в среднем 2 гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Миланцы переиграли «Удинезе» (1:0).

До того команда нанесла поражение «Лечче» (1:0). А вот поединок с «Наполи» завершился боевым паритетом (2:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 виктории. В этих поединках «Интер» забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 3.

Не сыграют: Дензел Дюмфрис, Хакан Чалханоглу — травмированы.

Состояние команды: Миланцы нынче выглядят весьма выгодно. Команда победила 2 раза подряд.

Причем «Интер» традиционно сложно противостоит «Арсеналу». В четырех очных поединках команда победила 2 раза при 2 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Миланцы мотивированы подтянуться к лидерам группы.

«Арсенал»

Турнирное положение: «Канониры» в Лиге чемпионов выглядят шикарно. Команда ныне пребывает на 1 месте турнирной таблицы.

Причем «Арсенал» в 6 матчах турнира набрал 18 зачётных баллов. При этом команда сумела отличиться 17 забитыми мячами.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Канониры» не смогли одолеть «Ноттингем Форест» (0:0).

До того команда нанесла поражение «Челси» (3:2). А вот чуть ранее она уверенно расправилась с «Портсмутом» (4:1).

При этом «Арсенал» в 5 своих последних поединках добыл 3 победы. Команда отличилась 10 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Канониры» в последних поединках смотрелись выгодно. Команда до последней ничьей победила дважды кряду.

При этом «Арсенал» явно способен прибавить во всех компонентах. Да и в Лиге чемпионов команда пропустила лишь один мяч.

«Канониры» явно настроены пройти как можно дальше в турнире. Вот только «Интер» команда не может одолеть уже 18 лет.

Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально агрессивно. «Канониры» постараются закрепиться на первой строчке.

Статистика для ставок

Миланцы победили 2 раза подряд

«Канониры» не проигрывают уже полтора месяца

«Арсенал» в Лиге чемпионов пропустил всего 1 мяч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.60. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 2.62.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью идентичными коэффициентами — 1.90 и 1.90.

Прогноз: «Арсенал» явно способен прибавить, и наверняка будет максимально активно атаковать.

Номинальные гости явно поднатореют в плане реализации, к тому же имеют весьма надежные тылы.

Ставка: Фора «Арсенала» -1.5 за 5.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше четырех мячей.

Ставка: ТБ 4.5 за 6.00

