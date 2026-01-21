«Атлетико» поднялся на 8-е место, набрав 13 очков. «Галатасарай» также поднялся на 16-ю позицию в общей таблице с 10 баллами.

Джулиано Симеоне вывел «матрасников» на 4-й минуте встречи. «Галатасарай» уже на 20-й минуте сравнял счет благодаря автоголу Маркоса Льоренте .

«Галатасарай» и «Атлетико» разошлись миром в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 1:1.

