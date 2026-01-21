«Галатасарай» и «Атлетико» разошлись миром в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 1:1.
Джулиано Симеоне вывел «матрасников» на 4-й минуте встречи. «Галатасарай» уже на 20-й минуте сравнял счет благодаря автоголу Маркоса Льоренте.
Результат матча
ГалатасарайСтамбул1:1АтлетикоМадрид
0:1 Джулиано Симеоне 4'
Галатасарай: Угурджан Чакыр, Давинсон Санчес, Абдюлькерим Бардакджи, Эрен Эврен Эльмалы, Роланд Шаллаи, Лукас Торрейра, Марио Лемина, Лерой Зане, Юнус Акгюн (Габриэл Сара 65'), Виктор Осимхен, Baris Alper Yilmaz
Атлетико: Ян Облак, Маттео Руджери, Давид Ганцко, Марк Пубиль, Тьяго Альмада (Алекс Баэна 46'), Пабло Барриос (Робен Ле Норман 56'), Коке (Джонни Кардозо 56'), Маркос Льоренте, Хулиан Альварес, Александр Сёрлот (Антуан Гризманн 61'), Джулиано Симеоне
Жёлтые карточки: Виктор Осимхен 29', Роланд Шаллаи 61' — Марк Пубиль 29', Тьяго Альмада 41', Пабло Барриос 49'
«Атлетико» поднялся на 8-е место, набрав 13 очков. «Галатасарай» также поднялся на 16-ю позицию в общей таблице с 10 баллами.