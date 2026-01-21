Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра поделился своими мыслями перед переходом в бразильский «Атлетико Минейро».

Матео Кассьерра globallookpress.com

«Я всегда буду готов. Самое важное, что "Атлетико" приложил огромные усилия для моего перехода, и я очень счастлив. Мне предстоит пройти медосмотр, после которого я буду готов выйти на поле. Это важный шаг для меня, и я намерен выкладываться на полную», — сказал Кассьерра в интервью журналисту Энрике Вильярду.

С лета 2022 года Матео играл за «Зенит», проведя 127 матчей во всех турнирах. За это время он забил 49 голов и отдал 23 результативные передачи.