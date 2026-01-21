Новый наставник мадридского «Реала» Альваро Арбелоа поделился эмоциями от разгромной победы «Монако» (6:1) в рамках 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Я рад, но больше всего — за игроков, за болельщиков.  В общем, за мадридизм.  С этим единством между нами и с такой игрой мы можем бороться вообще за все, что еще только осталось.

Я слышал, как болельщики поддерживали Винисиуса, скандируя его имя.  И даже когда вратарь великолепно отбил его удар, они ему аплодировали.  Ему эта любовь необходима.  Вини — молодой парень, очень эмоциональный.  Ему нужна поддержка.  Ему нелегко, но "Сантьяго Бернабеу" ответил ему взаимностью, выразив благодарность за его настрой, талант, старательность.  Именно такие матчи помогают переломить ситуацию», — цитирует пресс-служба УЕФА Арбелоа.

Сейчас «Реал» имеет 15 очков после 7 матчей и идет вторым в таблице ЛЧ.  «Монако» (9) занимают 20-е место.