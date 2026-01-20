Стали известны стартовые составы «Тоттенхэма» и «Боруссии» Д на матч 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

Серу Гирасси — нападающий дортмундской «Боруссии» globallookpress.com

«Тоттенхэм»: Викарио, Порро, Ромеро, Дансо, Удогие, Грей, Бергвалл, Одоберт, Симонс, Спенс, Соланке.

«Боруссия» Д: Кобель, Антон, Шлоттербек, Бенсебаини, Коуту, Беллингем, Нмеча, Свенссон, Адейеми, Брандт, Гирасси.

Матч между этими командами состоится сегодня, 20-го января в 23:00 по мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

После 6-и туров в общем этапе Лиги чемпионов «Тоттенхэм» занимает 11-е место в таблице с 11-ю баллами. «Боруссия» Д — на 10-й строчке с тем же количеством очков.