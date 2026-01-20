Главный тренер «Интера» Кристиан Киву высказался о предстоящем матче с «Арсеналом» в Лиге чемпионов.

Кристиан Киву globallookpress.com

«Нам будет противостоять сильная команда, одна из лучших в Европе не только сейчас, но и в последние годы.

Мы осознаем, какую сложную задачу ставит перед нами Лига чемпионов и английские клубы. Мы знаем, что в игре есть определенные моменты, но мы также осознаем, чего мы добились за последние годы, особенно в еврокубках. Мы знаем, как противостоять таким типам команд, и постараемся стать лучшей версией самих себя.

Как я уже сказал после матча с "Удинезе" (1:0), я считаю, что "Арсенал" и "Бавария" — две лучшие команды в Европе на данный момент, но это не значит, что мы уже проиграли.

Мы постараемся показать свою игру и сделаем все, что в наших силах. Мы должны понимать моменты в игре, что предлагает соперник и где он доставляет нам проблемы», — цитирует Киву Football Italia.

Матч «Интер» — «Арсенал» состоится во вторник, 20 января. Начало игры запланировано на 23:00 мск.