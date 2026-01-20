Нападающий ЦСКА Лусиано Гонду рассказал о своем переходе в «армейский» клуб.

Лусиано Гонду
Лусиано Гонду globallookpress.com

«Об интересе ЦСКА с знал с октября.  Следит за ними, знал, как они играют.  Решиться на переход было несложно.  Я тогда мало играл.

Когда я шел в отпуск, предложение уже было сформировано.  Я подключился на этапе окончательного согласования.  Лично с Фабио Челестини не обсуждал переход, но понимал его игровую концепцию.  Все мне близко.  ЦСКА — большой клуб, это и помогло мне принять решение.  Я знаю все команды в России, мне нужно завершить адаптацию и забить как можно больше голов.

В ЦСКА я пока недолго.  У нас есть Акинфеев, Мойзес, Ваня Обляков, Баринов, он опытный игрок.  Это все наши лидеры.  Против Мойзеса играть тяжелее всего.  Теперь мы по одну сторону баррикад.  И это очень хорошо.

Я живу настоящим.  В "Зените" ко мне очень хорошо относились, они поняли мои позицию, поэтому я оказался в ЦСКА.  Пока не привык к холодам, но я делаю свою работу.  К холодам можно привыкнуть.  Мне отлично живется в России», — цитирует Гонду «Матч ТВ».

Гонду перешел в ЦСКА из «Зенита» в январе.  Соглашение с 24‑летним аргентинским футболистом рассчитано до конца сезона‑2029/30.