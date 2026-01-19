Бразильский «Интернасьонал» сообщил, что договорился о трансфере с ЦСКА по хавбеку Родриго Вильягре.

Родриго Вильягра globallookpress.com

«Футбольный клуб "Интернасьонал" информирует о достижении соглашения с полузащитником Родриго Вильягрой и его нынешним клубом ЦСКА. После завершения формальностей и успешного медицинского осмотра игрок будет официально представлен как новый член команды на сезон‑2026 и присоединится к тренировкам под руководством тренера Пауло Пеццолано», — отмечается в пресс‑релизе.

В ближайшее время аргентинец отправится в Порту‑Алегри для медкомиссии и заключении контракта. Вильягра будет играть в аренде с правом обязательного выкупа за $ 5 млн.

За армейцев полузащитник играл с марта 2025 года, проведя всего 11 матчей без результативных действий.