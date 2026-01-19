Бывший главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопрос о возможном продолжении карьеры в «Реале».

Юрген Клопп globallookpress.com

«Сейчас я нахожусь на том этапе жизни, когда меня полностью устраивает моё положение. Я не хочу быть нигде больше. Меня не волнует, когда я слышу, что мадридский "Реал" якобы заинтересован во мне, если это вообще так; это всего лишь спекуляции в СМИ.

Сейчас я бы сказал "нет", но я не могу сказать "никогда". Не думаю, что изменю своё мнение, но не знаю. Я бы посоветовал, увольняя тренера, иметь представление о том, кто станет его преемником. И быть реалистичным», — приводит слова Клоппа AS.

Ранее сообщалось о том, что бывший главный тренер «Челси» Энцо Мареска рассматривается мадридским «Реалом».