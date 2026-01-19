Нападающий московского ЦСКА Лусиано Гонду высказался о своем переходе в московский клуб.

Лусиано Гонду globallookpress.com

«Решиться на переход в ЦСКА было несложно, это большой клуб, солидная марка. Об интересе армейцев я узнал где‑то в октябре, когда уже подыскивал себе новый клуб. Поэтому внимательно следил за выступлениями ЦСКА и прекрасно знаю, как он играет.

В ЦСКА меня очень хорошо приняли — и команда, и тренерский штаб. Этот теплый прием помогает быстрее адаптироваться», — цитирует Гонду «Матч ТВ».

Гонду перешел в ЦСКА из «Зенита» в обмен на Игоря Дивеева. В текущем сезоне 24-летний аргентинец провел за «сине-бело-голубых» 22 матча, в которых забил 2 мяча и сделал 2 голевые передачи.

Ранее Лусиано играл за аргентинские клубы «Архентинос Хуниорс» и «Сармьенто». В 2024 году он представлял олимпийскую сборную Аргентины на Олимпийских играх в Париже.