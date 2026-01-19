Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа высказался об игре нападающего команды Винисиуса после победы над «Леванте» в матче 20-го тура Примеры (2:0).

Винисиус — нападающий «Реала» globallookpress.com

«Посадить его на скамейку? Не знаю, что это даст. Он будет на поле, пока будет в форме и будет показывать тот уровень игры, который демонстрирует сейчас. Он фантастический, исключительный футболист.

Как тренеру "Реала", если я хочу иметь хоть какие-то шансы на победу, он мне нужен. Мне нужен Винисиус на поле», — приводит слова Арбелоа Mundo Deportivo.

Ранее сообщалось о том, что Винисиус сообщил своему окружению о желании покинуть клуб из-за свиста болельщиков «Реала» в его сторону.