Нападающий «Реала» Винисиус изъявил желание покинуть клуб из-за критики со стороны болельщиков. Об этом сообщает El Periodico.

Винисиус — нападающий «Реала» globallookpress.com

Напомним, что перед матчем «Реала» с «Леванте» (2:0) в рамках 20-го тура Примеры болельщики «сливочных» освистали свою команду.

В подтрибунном помещении Винисиус не сдержал эмоций и заплакал, игрока успокаивал Килиан Мбаппе и член тренерского штаба.

После этого бразилец сообщил своему окружению о желании покинуть клуб, так как «не хочет играть там, где его не ждут».

Винисиус выступает за «Реал» с 2018-го года. В нынешнем сезоне форвард провел за команду 20 матчей в рамках Примеры, забил 5 голов и сделал столько же голевых передач.