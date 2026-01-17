Реал Мадрид

«Реал» остаётся крайне силён дома: 8 побед в 9 матчах Ла Лиги и 21 гол на «Сантьяго Бернабеу». Даже после тренерской смены мадридцы обязаны брать очки и будут играть первым номером, делая ставку на давление и атаку. «Леванте» прибавил при Луише Каштру: 5 очков за 3 тура и всего 2 пропущенных мяча. Команда компактна, терпелива и опасна на контратаках, тем более оборона «Реала» пропускала в 7 из 8 последних матчей. Ожидается открытая игра: хозяева будут доминировать, гости — искать свой шанс в контратаках

26' Тчуамени получил мяч на краю штрафной и пробил, но защитник заблокировал удар.

23' Тунде прострелил в штрафную «Реала» в направлении Этта Эйонга, но защитники опередили нападающего в последний момент.

20' Мбаппе получил мяч в штрафной, готов был ударить, но один из защитников в подкате накрыл звёздного форварда.

18' С левого фланга ворвался в штрафную Винисиус, попытался за счёт дриблинга обыграть сразу двух защитников, но завозился и потерял мяч.

17' Унай Венседор получил жёлтую карточку за фол в центре поля.

16' Вроде бы всё нормально с Феде, матч продолжается!

Статистика матча 1 Удары мимо 2 79 Владение мячом 21 1 Угловые удары 0 2 Фолы 6

15' Вальверде серьёзно досталось при стандарте, пришлось медицинской бригаде выходить на поле.

14' В «стенку» ударил Пабло Мартинес, как-то совсем бесхитростно, попал в лицо Вальверде. Мартинес первым оказался на отскоке, пробил в сторону ворот, но не попал в створ.

13' С левого края Ромеро сделал передачу на радиус Альваресу, которого практически на линии штрафной сбил Беллингем. Повезло, что не пенальти!

09' Камавинга сделал передачу на радиус Винисиусу, который пропускал мяч в штрафную на Мбаппе, но защитник опередил Килиана и перехватил мяч.

07' После розыгрыша углового Винисиус с фланга отдал передачу в центр на Камавингу, с полулёта нанёс удар француз, но сильно выше ворот.

07' Мбаппе получил пас на левом фланге и пробил, но удар был заблокирован — угловой.

05' Камавинга сфолил на Ромеро на чужой половине поля.

04' Мбаппе получил повреждение, судья нарушения не усмотрел, захромал нападающий, но вроде бы с ним всё в порядке.

03' Ожидаемое начала матча! «Реал» на контроле мяча, «Леванте» защищается и будет уповать на контратаки.

01' Этта Эйонг имел хорошую возможность забить, но мяч после его удара пролетел намного дальше левой штанги.

01' Оглушительный свист с трибун. Белыми платочками машут болельщики, выражая своё недовольство положением дел в мадридском клубе.

01' Матч начался. С центра разыграли гости.

До матча

15:59 Сегодня день рождения у нового тренера мадридского «Реала» Альваро Арбелоа, ему 43 года.

15:58 Ждём зрелищной и бескомпромиссной игры! Трансляцию для вас проведёт Андрей Герасимов.

15:55 Команды появились на поле, скоро матч начнется!

15:50 Главный судья: Мигель Сесма Эспиноса (Испания); Ассистент: Ион Родригес (Испания); Ассистент: Марио Мартин-Консуэгра (Испания); Резервный: Хуан Антонио Кампос Салинас (Испания).

15:40 Матч пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» (Мадрид, Испания), вместимостью 85454 зрителей.

Стартовые составы команд

Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Рауль Асенсио, Дин Хёйсен, Альваро Фернандес, Орельен Тчуамени, Федерико Вальверде, Джуд Беллингем, Эдуарду Камавинга, Гонсало Гарсия, Винисиус Жуниор, Килиан Мбаппе.

Леванте: Мэтью Райан, Джереми Тольян, Адриан Де Ла Фуэнте, Мануэль Санчес, Алан Маттурро, Унай Венседор, Пабло Мартинес, Карлос Альварес, Карим Тунде, Иван Ромеро, Карл Эдуард Этта Эйонг.

Реал Мадрид

Мадридский клуб подходит к игре в состоянии турбулентности, но с прочным турнирным фундаментом. В Ла Лиге «Реал» идёт вторым, отставая от лидирующей «Барселоны» на четыре очка, и именно чемпионат остаётся зоной относительной стабильности. Три победы подряд в Примере — над «Алавесом» (2:1), «Севильей» (2:0) и «Бетисом» (5:1) — подтверждают, что в долгом турнире команда продолжает набирать очки. Особенно силён «Реал» на «Сантьяго Бернабеу»: восемь побед в девяти домашних матчах и 21 забитый мяч, в среднем 2,33 гола за игру. При этом фон вокруг команды тяжёлый. Поражение от «Барселоны» (2:3) в финале Суперкубка и сенсационный вылет из Кубка Испании от «Альбасете» (2:3) стали последними матчами при Хаби Алонсо, после чего клуб расстался с тренером. Альваро Арбелоа принял команду в статусе исполняющего обязанности, и его дебют оказался неудачным. Тем не менее, кадровый потенциал и домашняя статистика делают «Реал» очевидным фаворитом встречи.

Леванте

Валенсийский клуб по-прежнему находится в зоне вылета, но динамика последних туров даёт повод для осторожного оптимизма. После назначения Луиша Каштру «Леванте» набрал пять очков в трёх матчах: победа над «Севильей» (3:0) и ничьи с «Реал Сосьедадом» (1:1) и «Эспаньолом» (1:1). Отставание от спасительной 17-й строчки составляет четыре очка, при этом у команды есть матч в запасе. Ключевое изменение связано с обороной. Если по сезону «Леванте» остаётся худшей командой лиги по пропущенным мячам (30 за 18 туров), то на текущем отрезке команда пропустила лишь дважды за три встречи и ни разу — больше одного гола за матч. Атака по-прежнему скромна — 21 гол за 18 туров, но структура игры стала компактнее, а ставка делается на терпение и быстрые выходы из обороны.

Личные встречи

Команды уже встречались в текущем сезоне: в первом круге Ла Лиги «Реал» уверенно победил на выезде со счётом 4:1. В целом за десять последних очных матчей статистика выглядит менее однозначно, чем ожидается от гранда: пять побед «Реала», две ничьи и три победы «Леванте». Средняя результативность на этом отрезке — 2,4 гола за матч у мадридцев и 1,4 у валенсийцев, что подтверждает способность гостей регулярно наказывать фаворита за ошибки.

