17 января в 20-м туре испанской Ла Лиги сыграют «Реал» и «Леванте». Начало встречи — в 16:00 мск.

«Реал»

Турнирное положение: «Реал» после 19-ти туров испанской Ла Лиги имеет 45 баллов в активе и традиционно находится среди лидеров в таблице.

Команда занимает вторую позицию с отставанием в четыре очка от лидирующей «Барселоны» и с отрывом в четыре пункта от ближайшего преследователя «Вильярреала», который провел на поединок меньше.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках в 1/8 финала Кубка Испании клуб на выездной арене потерпел сенсационное поражение от «Альбасете» (2:3).

Перед этим мадридский коллектив также остался ни с чем, когда в финале Суперкубка Испании проиграл «Барселоне» (2:3), после чего с поста его наставника был уволен Хаби Алонсо.

Не сыграют: травмирован — Милитан, уехал на Кубок Африки — Браим Диас, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в двух последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Реал» проиграл.

Это вроде бы сулит хозяевам не лучшие шансы на три очка, но они все же высоки, если учесть перевес в классе над соперником, фактор своего поля, а также настрой реабилитироваться перед болельщиками и впервые выиграть при новом рулевом Альваро Арбелоа.

Килиан Мбаппе — лучший бомбардир команды и текущего сезона Ла Лиги с 18-ю голами.

«Леванте»

Турнирное положение: «Леванте» по итогам 18-ти поединков испанской Ла Лиги имеет 14 баллов в активе и борется за выживание в элитном дивизионе.

Команда занимает 19-е место, что в зоне понижения в классе (18-20-я строчки), с отставанием в четыре очка от безопасной 17-й позиции и с отрывом в один пункт от последнего в таблице «Овьедо».

Последние матчи: в своем предыдущем поединке национального первенства клуб на своем поле разошелся мировой с «Эспаньолом» (1:1).

Перед этим в прошлом туре испанского чемпионата левантийский коллектив и вовсе набрал три очка, когда на этот раз в чужих стенах разгромно обыграл «Севилью» (3:0).

Не сыграют: травмирован — Бруге, Эльгесабаль и Виктор Гарсия, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на национальное первенство, «Леванте» ни разу не проиграл при двух ничьих и одной победе.

Такая форма вроде бы сулит гостям неплохие шансы на мировой исход, тем не менее, они все же невысоки, если учесть преимущество соперника в классе, а также фактор чужого поля.

Карл Этта Эйонг — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Ла Лиги с шестью голами.

Статистика для ставок

в четырех последних матчах «Реала» забивали обе команды

в семи из восьми последних матчей «Леванте» забивали меньше 2,5 голов

в трех последних матчах «Леванте» не проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Реал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.15. Ничья — в 8.50, выигрыш «Леванте» — в 15.00.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.03 и 1.80.

Прогноз: в четырех последних матчах хозяев забивали оба соперника. Так было и в их двух из трех последних домашних поединков.

При этом в двух из трех последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: обе команды забьют за 1.83.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 4,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчах «Реала».

Ставка: тотал больше 4,5 голов за 2.50