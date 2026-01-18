18 января на «Молинью» состоится матч 22-го тура АПЛ, в котором «Вулверхэмптон» примет «Ньюкасл». Начало в 17:00 мск.

«Вулверхэмптон» пытается набирать очки, но команда еще далеко от 19-й позиции. При этом в последних трех турах «волкам» удалось собрать 5 пунктов. У команды были ничьи с «Эвертоном» и МЮ, а также победа над «Вест Хэмом».

«Ньюкасл» в случае победы над «Вулверхэмптоном» имеет высокие шансы на то, чтобы обойти «Ман Юнайтед» и занять 5-е место. До этого «сороки» выиграли 3 поединка АПЛ подряд, а в противостояниях с хозяевами на их счету 4 виктории победы подряд.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.00.

Коэффициенты букмекеров: 4.40 на победу «Вулверхэмптона», 3.95 на ничью, 1.75 на победу «Ньюкасла».

Искусственный интеллект ожидает победу «Ньюкасла» со счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Вулверхэмптон» — «Ньюкасл» смотрите на LiveCup.Run.

