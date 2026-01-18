В матче 20-го тура Ла Лиги «Валенсия» в гостевом поединке обыграла «Хетафе» со счетом 1:0.

Победный гол в самом конце поединка, на 84-й минуте, забил испанский защитник и капитан «Валенсии» Хосе Луис Гайя.

Результат матча

Хетафе Хетафе 0:1 Валенсия Валенсия

0:1 Хосе Луис Гайя 84'

Хетафе: Давид Сория, Хуан Иглесиас, Домингуш Дуарте, Даконам Ортега Дьене, Диего Рико, Хавьер Муньос ( Alejandro Mestanza 86' ), Луис Милья, Марио Мартин ( Кобо да Коста 86' ), Мауро Арамбарри, Адриан Лисо ( Хуанми 72' ), Мартин Сатриано

Валенсия: Столе Димитриевски, Хосе Луис Гайя, Хосе Копете, Сесар Таррега ( Батист Сантамария 30' ), Димитри Фулкье, Пепелу, Филип Угринич ( Хави Герра 87' ), Уго Дуро ( Садик Умар 61' ), Лукас Бельтран ( Рубен Ирансо 87' ), Арно Данжума ( Диего Лопес 61' ), Луис Риоха

Жёлтые карточки: Домингуш Дуарте 51', Адриан Лисо 68' — Садик Умар 63', Хосе Луис Гайя 81', Филип Угринич 86'