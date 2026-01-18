В матче 20-го тура Ла Лиги «Валенсия» в гостевом поединке обыграла «Хетафе» со счетом 1:0.
Победный гол в самом конце поединка, на 84-й минуте, забил испанский защитник и капитан «Валенсии» Хосе Луис Гайя.
Результат матча
ХетафеХетафе0:1ВаленсияВаленсия
0:1 Хосе Луис Гайя 84'
Хетафе: Давид Сория, Хуан Иглесиас, Домингуш Дуарте, Даконам Ортега Дьене, Диего Рико, Хавьер Муньос (Alejandro Mestanza 86'), Луис Милья, Марио Мартин (Кобо да Коста 86'), Мауро Арамбарри, Адриан Лисо (Хуанми 72'), Мартин Сатриано
Валенсия: Столе Димитриевски, Хосе Луис Гайя, Хосе Копете, Сесар Таррега (Батист Сантамария 30'), Димитри Фулкье, Пепелу, Филип Угринич (Хави Герра 87'), Уго Дуро (Садик Умар 61'), Лукас Бельтран (Рубен Ирансо 87'), Арно Данжума (Диего Лопес 61'), Луис Риоха
Жёлтые карточки: Домингуш Дуарте 51', Адриан Лисо 68' — Садик Умар 63', Хосе Луис Гайя 81', Филип Угринич 86'
После этих игр «Хетафе» заработал 21 очко и находится на 15-й позиции в таблице, а «Валенсия» с 20 очками занимает 17-е место.
В ближайших турах «Хетафе» сыграет в гостях с «Жироной» 26 января, а «Валенсия» примет «Эспаньол» у себя дома 24 января.