В 20-м туре Примеры «Реал Сосьедад» примет «Барселону». Игра запланирована на 18 января 23:00 мск.

«Реал Сосьедад» в последних турах не проигрывал. Клуб имеет две ничьи и победу. Последним результатом команды стала победа над «Хетафе» со счетом 2:1. Сейчас сан-себастьянцы на 13-й позиции с 21 набранным очком.

«Барселона» лидирует в таблице с 49 баллами на счету. Отрыв от «Реала» на данный момент составляет одно очко, а в случае победы команда Ханси Флика вырвется вперед на 4 балла. Каталонцы выиграли последние 5 матчей в Примере, обыграв в том числе «Атлетико», «Бетис» и «Вильярреал». Смогут ли гости добыть очередную викторию?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.00.

Букмекеры считают, что у «Барсы» высокие шансы на успех, котировки на победу составляют 4.80 и 1.65, на ничью они дают 4.70.

Искусственный интеллект предсказывают крупную победу «Барселоны» со счетом 4:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Реал Сосьедад» — «Барселона» смотрите на LiveCup.Run.

Прямую трансляцию матча «Реал Сосьедад» — «Барселона» смотрите на LiveCup.Run.

