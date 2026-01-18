В 20-м туре Примеры «Реал Сосьедад» примет «Барселону». Игра запланирована на 18 января 23:00 мск.
«Реал Сосьедад» в последних турах не проигрывал. Клуб имеет две ничьи и победу. Последним результатом команды стала победа над «Хетафе» со счетом 2:1. Сейчас сан-себастьянцы на 13-й позиции с 21 набранным очком.
«Барселона» лидирует в таблице с 49 баллами на счету. Отрыв от «Реала» на данный момент составляет одно очко, а в случае победы команда Ханси Флика вырвется вперед на 4 балла. Каталонцы выиграли последние 5 матчей в Примере, обыграв в том числе «Атлетико», «Бетис» и «Вильярреал». Смогут ли гости добыть очередную викторию?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.00.
- Букмекеры считают, что у «Барсы» высокие шансы на успех, котировки на победу составляют 4.80 и 1.65, на ничью они дают 4.70.
- Искусственный интеллект предсказывают крупную победу «Барселоны» со счетом 4:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Реал Сосьедад» — «Барселона» смотрите на LiveCup.Run.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.