Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал победу своей команды в матче 20-го тура Примеры против «Алавеса» (1:0).

Диего Симеоне — главный тренер «Атлетико» globallookpress.com

«Это футбол. Мы провели очень хороший матч; первый тайм был одним из лучших в нашей карьере. Мы играли на их половине поля, у них не было возможностей для контратак, мы хорошо с этим справлялись, моменты были… Этого и нужно требовать от команды, и мы хорошо это сделали.

Затем во втором тайме нам пришлось продолжать в том же духе. Мы забили гол. И вот наступает последняя минута, соперник чувствует, что у него есть шанс сравнять счёт, и это нормально — пройти через этот момент, когда соперник создаёт впечатление, что он может сыграть вничью, потому что преимущество было минимальным», — приводит слова Симеоне Mundo Deportivo.

После этого матча «Атлетико» занимает 4-е место в таблице Примеры с 41-м очком в активе. В следующем поединке «матрасники» сыграют против «Галатасарая» 21-го января в Лиге чемпионов.