«Атлетико» одержал победу над «Алавесом» (1:0) в матче 20-го тура испанской Примеры.
Единственный гол у «матрасников» записал на свой счет Александр Серлот на 48-й минуте.
Результат матча
АтлетикоМадрид1:0АлавесВитория
1:0 Александр Сёрлот 48'
Атлетико: Ян Облак, Марк Пубиль, Давид Ганцко, Маттео Руджери, Маркос Льоренте, Пабло Барриос, Джонни Кардозо (Робен Ле Норман 78'), Тьяго Альмада (Алекс Баэна 62'), Джулиано Симеоне (Коке 62'), Хулиан Альварес (Антуан Гризманн 62'), Александр Сёрлот (Науэль Молина 86')
Алавес: Антонио Сивера, Виктор Парада, Хон Пачеко, Факундо Теналья, Хонни Отто, Карлос Аленья (Абде Реббах 69'), Пабло Ибаньес (Лукас Бое 55'), Хон Гуриди (Денис Суарес 54'), Антонио Бланко (Aitor Manas 81'), Тони Мартинес (Андер Гевара 55'), Карлос Висенте
Жёлтые карточки: Джонни Кардозо 27' — Пабло Ибаньес 6'
После этого матча «Атлетико» занимает 4-е место в таблице Примеры с 41-м очком в активе. «Алавес» — на 18-й позиции с 19-ю баллами.