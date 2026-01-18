После этого матча «Атлетико» занимает 4-е место в таблице Примеры с 41-м очком в активе. «Алавес» — на 18-й позиции с 19-ю баллами.

Единственный гол у «матрасников» записал на свой счет Александр Серлот на 48-й минуте.

«Атлетико» одержал победу над «Алавесом» (1:0) в матче 20-го тура испанской Примеры.

