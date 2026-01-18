Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйн Руни высказался о клубах, от которых с удовольствием бы принял предложение о работе тренером.

Уэйн Руни globallookpress.com

«На прошлой неделе я сказал, что если мне позвонят из "Манчестер Юнайтед" и предложат работу в любом качестве, я с удовольствием соглашусь.

Это клуб, который я лично очень люблю, и я провел там 13 лет. Это один из двух клубов, в которых я бы с удовольствием снова работал тренером. Речь идёт о "Манчестер Юнайтед" и Эвертоне», — приводит слова Руни The Sun.

Напомним, что бывший форвард «красных дьяволов» уже возглавлял «Дерби Каунти», «Ди-Си Юнайтед», «Бирмингем» и «Плимут Аргайл».