Экс-вингер сборной Португалии и «Манчестер Юнайтед», чемпион Европы 2016 года Нани перейдёт в казахстанский «Актобе». Эту информацию распространил телеграм-канал AmanVIBE.

По данным источника, 39-летний футболист уже согласовал все детали контракта с актюбинским клубом и вскоре присоединится к тренировкам команды. Нани подпишет соглашение на один год. Отмечается, что зарплата португальского форварда станет рекордной в истории Премьер-лиги Казахстана.

Нани выступал за «Манчестер Юнайтед» в период с 2007 по 2015 годы. За это время он четыре раза выигрывал чемпионат Англии в составе манкунианцев, а также становился обладателем Лиги чемпионов.