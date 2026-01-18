После этого матча «Бетис» располагается на 6-й позиции в таблице Примеры с 32 очками в активе. «Вильярреал» — на 3-й строчке с 41-м баллом.

В составе хозяев голы записали на свой счет Айтор Руибаль на 57-й минуте и Пабло Форнальс на 83-й минуте.

«Бетис» одержал победу над «Вильярреалом» (2:0) в матче 20-го тура испанской Примеры.

