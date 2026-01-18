«Бетис» одержал победу над «Вильярреалом» (2:0) в матче 20-го тура испанской Примеры.
В составе хозяев голы записали на свой счет Айтор Руибаль на 57-й минуте и Пабло Форнальс на 83-й минуте.
Результат матча
БетисСевилья2:0ВильярреалВильярреал
1:0 Айтор Руйбаль 57' 2:0 Пабло Форнальс 83'
Бетис: Альваро Вальес, Марк Бартра, Натан, Диего Гомес, Серхи Альтмира, Марк Рока, Джовани Ло Чельсо (Родриго Рикельме 79'), Пабло Форнальс, Айтор Руйбаль, Антони (Анхель Ортис 89'), Эсекьель Авила (Пере Гарсия 72')
Вильярреал: Луис Жуниор, Хуан Фойт, Пау Наварро (Серхи Кардона 46'), Альберто Молейро (Carlos Macia 82'), Даниэль Парехо, Сантьяго Комесанья, Тажон Бушанан (Айосе Перес 75'), Альфонсо Педраса (Сантьяго Моуриньо 46'), Ренато Вейга, Жорж Микаутадзе, Херар Морено (Николя Пепе 65')
Жёлтые карточки: Диего Гомес 70', Марк Бартра 86', Родриго Рикельме 90+5' — Альфонсо Педраса 36', Сантьяго Моуриньо 80'
Красная карточка: Сантьяго Комесанья 77' (Вильярреал)
После этого матча «Бетис» располагается на 6-й позиции в таблице Примеры с 32 очками в активе. «Вильярреал» — на 3-й строчке с 41-м баллом.