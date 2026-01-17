«Црвена Звезда» планирует приобрести нападающего «Спартака» Маркиньоса, как сообщает B29.net. Главный тренер сербской команды, Деян Станкович, который работал в московском клубе с июля 2024 года по ноябрь 2025 года, хочет усилить состав 26-летним бразильским форвардом.

Маркиньос выступал за «Ференцварош» под руководством Станковича в период с сентября 2023 года по июнь 2024 года. Затем он перешел в «Спартак», куда также перешел и его тренер. За время игры за красно-белых Маркиньос провел 56 матчей, забив 7 голов и отдав 15 результативных передач.

Его контракт со «Спартаком» рассчитан до конца июня 2029 года. По данным портала Transfermarkt, стоимость игрока оценивается в 6 миллионов евро.