«Гамбург» и «Боруссия» М сыграли вничью в матче 18-го тура Бундеслиги — 0:0.
За 90 минут ни одна из команд не смогла отличиться забитыми голами.
Результат матча
ГамбургГамбург0:0Боруссия ММёнхенгладбах
Гамбург: Даниэл Фернандеш, Лука Вушкович, Джордан Торунарига, Миро Мухайм, Николас Капальдо (Георгий Гочолеишвили 67'), Фабиу Виейра, Николай Ремберг, Бейкери Джатта (Гонсалу Рамуш 84'), Дэмион Даунс (Роберт Глатцель 80'), Рансфорд Кёнигсдёрффер (Райан Филипп 67'), Жан-Люк Домпе (Александер Рёссинг-Лелесиит 79')
Боруссия М: Мориц Николас, Лука Нец, Джозеф Скалли, Кевин Дикс (Кота Такаи 88'), Нико Эльведи, Флориан Нойхаус (Джованни Рейна 69'), Янник Энгельгардт, Рокко Райтц, Филипп Зандер, Харис Табакович, Франк Онора (Йенс Кастроп 69')
Жёлтые карточки: Джордан Торунарига 80' — Янник Энгельгардт 42', Кевин Дикс 59'
Менхенгладбахская «Боруссия» набрала 20 очков и опустилась на 11-м месте в турнирной таблице, «Гамбург» с 17 баллами по-прежнему на 14-й строчке в Бундеслиге.