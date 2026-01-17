Матч 22-го тура АПЛ между «Челси» и «Брентфордом» состоится 17 января на стадионе «Стэмфорд Бридж». Начало игры в 18:00 мск.

«Челси» имеет 31 очко, которое позволяет команде в случае победы выйти на 6-е место, которое сейчас за «Брентфордом». При этом «аристократы» не выигрывают уже 5 туров. За последние недели коллектив может похвастаться лишь победой 5:1 над «Чарльтоном».

«Брентфорд» приехал на «Стэмфорд Бридж» набирать очки. Команда борется за место в топ-5, поэтому постарается воспользоваться слабостью «Челси». В 4 из 5 матчей АПЛ против «синих» «пчелы» смогли добыть очки — 3 ничьи, одна победа и поражение. Сумеют ли они извлечь пользу и сегодня?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.07.

Котировки букмекеров: 1.86 на победу «Челси», 3.85 на ничью, 3.95 на победу «Брентфорда».

Искусственный интеллект предсказал победу «Челси» со счетом 1:0.

Трансляция матча

