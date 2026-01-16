Бывший генеральный директор «Динамо» Юрий Заварзин прокомментировал продление контракта Ульви Бабаева с «бело-голубыми».

Ульви Бабаев globallookpress.com

«Правильное решение. Я бы сказал, что разум восторжествовал: не пожалели денег. Понятно, что вопрос был именно в финансовой стороне. Другого там точно ничего не было. Кому‑то все‑таки пришла в голову мысль, что парень перспективный, что его надо посмотреть. Это радует. Нормальная ситуация, что Бабаев остался, положительный фактор. Вообще, динамовская академия под руководством Саши Кузнецова воспитала немало хороших игроков», — цитирует Заварзина «Матч ТВ».

Бабаев является воспитанником «Динамо». Всего за основную команду он провел 16 матчей во всех турнирах, в которых забил пять мячей.

Ранее появилась информация, что Бабаевым интересуется московский «Спартак».