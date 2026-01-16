Мадридский «Реал» рассматривает возможность возобновления переговоров по продлению контракта с нападающим команды Винисиуом Жуниором до конца января, сообщает Cadena SER.

Винисиус Жуниор globallookpress.com

По информации источника, в клубе намерены сохранить бразильца, ранее публично заявившего о желании остаться в команде. Отмечается, что Винисиус намекал президенту «Реала» Флорентино Пересу, что не будет рассматривать вопрос о продлении контракта, пока главным тренером команды являлся Хаби Алонсо.

Ранее клуб уже предлагал футболисту продление контракта, однако переговоры были приостановлены после того, как Винисиус потребовал зарплату на уровне Килиана Мбаппе.

В текущем сезоне Винисиус провёл за клуб 28 матчей во всех турнирах, в которых забил пять мячей и сделал восемь результативных передач.