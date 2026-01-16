Правый латераль калининградской «Балтики» Владислав Саусь считает, что его команда уже в этом сезоне может побороться за чемпионство в Премьер-лиге.

Владислав Саусь globallookpress.com

«Думаю, что "Балтика" может побороться за чемпионство в этом сезоне. Мы точно будем давать бой каждому сопернику, выходить на поле с мыслью побеждать. Посмотрим, как сложатся результаты весной. Но точно будем отдавать всего себя на поле», — сказал Саусь «СЭ».

После первой части сезона «Балтика» с 35 очками идет пятой в таблице РПЛ, а лидирует «Краснодар» (40).

22-летний Саусь играет в Калининграде с лета 2024 года, он кандидат в сборную России.