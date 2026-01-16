Экс-футболист «Динамо» Александр Кульчий оценил переход Дмитрия Баринова из «Локомотива» в ЦСКА.

Дмитрий Баринов
Дмитрий Баринов globallookpress.com

«Истрия с Бариновым — недоработка руководства "Локомотива".  Он воспитанник, игрок основного состава, лидер на поле и в раздевалке.  Писали, что были тяжёлые переговоры.  Самое главное, что тренер ЦСКА проявил настойчивость в переходе Баринова.  Он хотел ещё летом Дмитрия, но не получилось.  Это большой плюс, что не руководство, а Челестини хотел игрока.  Он видит в нём усиление», — цитирует Кульчия «Чемпионат».

Баринов перешел в ЦСКА 13 января и подписал контракт с «красно-синими» до конца сезона-2028/2029.