Экс-футболист «Динамо» Александр Кульчий оценил переход Дмитрия Баринова из «Локомотива» в ЦСКА.

Дмитрий Баринов globallookpress.com

«Истрия с Бариновым — недоработка руководства "Локомотива". Он воспитанник, игрок основного состава, лидер на поле и в раздевалке. Писали, что были тяжёлые переговоры. Самое главное, что тренер ЦСКА проявил настойчивость в переходе Баринова. Он хотел ещё летом Дмитрия, но не получилось. Это большой плюс, что не руководство, а Челестини хотел игрока. Он видит в нём усиление», — цитирует Кульчия «Чемпионат».

Баринов перешел в ЦСКА 13 января и подписал контракт с «красно-синими» до конца сезона-2028/2029.