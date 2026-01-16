Защитник петербургского «Зенита» Вячеслав Караваев рассказал о своем текущем состоянии. Футболист восстановился после травмы.

Вячеслав Караваев globallookpress.com

«У меня все хорошо: приступил к работе с командой, поэтому все в рабочем режиме — по две тренировки в день. Первые несколько дней будет хорошее настроение, а потом ножки "подсядут", и будет уже не так весело.

Я занимался практически каждый день, но индивидуальная работа — это одно дело, а тренировки с командой проходят совсем по‑другому. Будем стараться привыкать и работать», — цитирует Караваева пресс-служба «Зенита».

Напомним, что 30-летний Караваев из-за травмы не сыграл ни одного матча в текущем сезоне.