Сегодня, 16 января, состоялась жеребьевка стыковых матчей Лиги конференций УЕФА на сезон 2025/2026. Восемь лучших команд по итогам общего этапа получат прямые путевки в 1/8 финала.
Клубы, занявшие места с 9-го по 24-е, сыграют стыковые матчи для определения участников 1/8 финала. Первые матчи состоятся 19 февраля, а ответные — 26 февраля 2026 года.
Результаты жеребьевки: «КуПС» против «Леха», «Зриньски» против «Кристал Пэлас», «Шкендия» против «Самсунспора», «Сигма» против «Лозанна-Спорт», «Ноа» против «АЗ Алкмаара», «Ягеллония» против «Фиорентины», «Дрита» против «Целе», «Омония» против «Риеки».