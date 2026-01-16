Итоги жеребьевки основного этапа Лиги конференций: кто с кем играет

Сегодня, 16 января, состоится жеребьевка основного этапа Лиги конференций-2025/2026 в Ньоне, где 16 команд узнают своих соперников по стыковым матчам плей-офф турнира

14:50 В стыковых матчах примут участие представители 15 стран, «Лех» и «Ягеллония» представляют Польшу. Отметим, что, если считать и участников 1/8 финала, среди которых есть «Ракув», то польский футбол имеет наибольшее количество команд на стадии плей-офф Лиги конференций — три. Годом ранее данная страна могла похвастаться аж четырьмя участниками турнира в плей-офф, но в этом сезоне «Легия» не смогла занять место выше 25-го в турнирной таблице общего этапа.

14:45 Жеребьевка пройдет в швейцарском городе Ньон, где находится штаб-квартира УЕФА.

14:40 Стоит также напомнить, что есть восемь команд, которые вступят в борьбу за трофей уже на стадии 1/8 финала — «Страсбур» (Франция), «Ракув» (Польша), АЕК (Афины, Греция), «Спарта» (Чехия), «Райо Вальекано» (Испания), «Шахтер» (Украина), «Майнц» (Германия« и еще один АЕК, представляющий Кипр и базирующийся в городе Ларнака.

14:35 Приветствуем всех на нашей трансляции жеребьевки стыковых матчей Лиги конференций, где сегодня 16 команд узнают своих соперников по первой стадии плей-офф третьего по значимости еврокубка.

Какой регламент?

Стыковые матчи определятся путем жеребьевки в соответствии со следующими принципами:

1) Клубы объединяются по двое на основе их положения по итогам общего этапа, формируя четыре сеяные пары (клубы на 9-й и 10-й, 11-й и 12-й, 13-й и 14-й, 15-й и 16-й позициях в турнирной таблице) и четыре несеяные пары (17-я и 18-я, 19-я и 20-я, 21-я и 22-я, 23-я и 24-я позиции).

2) Клубы в каждой сеяной паре попадают в сетку плей-офф, где играют против клубов в каждой несеяной паре: клубы с 9-й или 10-й позиции против клубов с 23-й или 24-й позиций и так далее: 11/12 против 21/22, 13/14 против 19/20 и 15/16 против 17/18.

3) Команды из одной страны могут встретиться на этой стадии.

Сетка плей-офф Лиги конференций-2025/2026 ru.uefa.com

Ниже представлены команды, которые примут участие в жеребьевке стыковых встреч Лиги конференций-2025/2026:

Сеяные команды: "АЗ" (Нидерланды), "Целе" (Словения), "Кристал Пэлас" (Англия), "Фиорентина" (Италия), "Лозанна" (Швейцария), "Лех" (Польша), "Риека" (Хорватия), "Самсунспор" (Турция)

Несеяные команды: "Дрита" (Косово), "Ягеллония" (Польша), КуПС (Финляндия), "Ноа" (Армения), "Омония" (Кипр), "Шкендия" (Северная Македония), "Сигма" (Чехия), "Зриньски" (Босния и Герцеговина)

Кто вышел в плей-офф?

По итогам 6-ти туров первые 8 команд по итогам общего этапа вышли в 1/8 финала автоматически. Команды, занявшие с 9-го по 24-е места примут участие в стыковых матчах.

Когда матчи?

Стыковые матчи будут сыграны 19 и 26 февраля 2025 года, 1/8 финала — 12 марта и 19 марта 2025 года. Финал состоится 27 мая на "Ред Булл Арене" в Лейпциге.