Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о положении дел команды в турнирной таблице АПЛ.

Микель Артета globallookpress.com

«Я думаю, мы набираем отличную динамику, и наша вера исходит из выступлений и уровня стабильности, которые мы демонстрировали на протяжении уже 32 матчей в этом сезоне, а также из того, что удалось нам на "Стэмфорд Бридж".

Это должно помочь нам быть уверенными в том, что мы способны сделать это. Но реальность такова, что вы должны показывать это в каждой игре, и многое еще предстоит сделать. Но мы рады, что все еще участвуем в четырех турнирах», — приводит слова Артеты ВВС.

В настоящий момент «Арсенал» занимает первое место в турнирной таблице АПЛ и на четыре очка опережает второй «Манчестер Сити».