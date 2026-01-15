«Ноттингем Форест» готов досрочно расторгнуть арендное соглашение с крайним защитником «Арсенала» Александром Зинченко, сообщает журналист Сами Мокбел в соцсети.

Александр Зинченко globallookpress.com

По информации источника, в соглашении нет досрочного прекращения трансфера, поэтому ответственность за решение этого вопроса лежит на «Форесте». Отмечается, что состав «Арсенала» уже полностью укомплектован, поэтому в клубе не ждут украинца.

В нынешнем сезоне Зиченко сыграл 10 матчей за «лесников» во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

НаTransfermarkt оценивают защитника в € 15 млн. Аренда игрока рассчитана до окончания нынешнего сезона, тогда же и истекает его соглашение с «канонирами».