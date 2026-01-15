Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский высказался о своих карьерных планах.

Алексей Шпилевский globallookpress.com

«Чемпионаты Англии и Германии для меня на первом месте. АПЛ, конечно, опережает всех, рад, что мне удалось побывать на матчах "Арсенала", "Челси" и "Манчестер Сити". Была заметна разница между ними и соперниками, топ-клубы, образно выражаясь, занимались другим видом спорта. Имею в виду, что в их исполнении был тот футбол, каким мы видим его в идеале, а это максимальные скорости, интересные решения, техническое оснащение футболистов на высочайшем уровне.

Сложно сказать, что удалось увидеть что-то новое с тактической точки зрения. Но заметил, что мы многое делаем в том направлении, что и ведущие клубы, многие задумки схожие. Радует, что мы мыслим в том же ключе. Единственное, исполнители все-таки на ином уровне.

Но все равно было большим удовольствием побывать на матчах АПЛ. В своей тренерской профессии буду делать все возможное, чтобы стремиться к этому уровню. Не скрываю, что когда-нибудь в один прекрасный момент мне бы хотелось работать в АПЛ», — цитирует Шпилевского клубная пресс-служба.

Напомним, что в настоящий момент «Пари НН» располагается на 14-й строчке в турнирной таблице РПЛ.