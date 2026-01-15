Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский ответил на вопрос о возможном усилении команды.

Алексей Шпилевский globallookpress.com

«Мы в процессе. Встречались, обсуждали со спортивным блоком нашу ситуацию. Все понимают, что необходимо укрепление, но и нужно не забывать о наших возможностях. Будем стараться. Возможно, это будет не много новых игроков, однако это должно быть точечное и качественное усиление. Это важно в том числе и для ребят, которые сейчас есть в команде, потому что появление новичков — это возможность поднять свой уровень. Плюс не стоит забывать о травмах, дисквалификациях — на эти случаи всегда должна быть замена.

Мы чётко изучаем рынок, не хочется ошибиться. Если кого-то брать, то как явное усиление, а не как дополнение к тем футболистам, что уже есть в нашем распоряжении», — приводит слова Шпилевского пресс-служба клуба.

Напомним, что в настоящий момент «Пари НН» располагается на 14-й строчке в турнирной таблице РПЛ.