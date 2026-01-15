Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон ответил на вопрос о своем будущем в клубе.

Эндрю Робертсон globallookpress.com

«Посмотрим, что будет. Мы уже провели переговоры, которые останутся конфиденциальными. Я поговорил с клубом, и посмотрим, что будет дальше.

Хочу ли остаться? Да, но это сложный вопрос. У меня осталось пять месяцев, и нам нужно рассмотреть вариант остаться или уйти, и тому подобное. Я сяду со своей семьёй и приму решение.

После напряжённого лета я просто стараюсь наслаждаться тем, что являюсь частью команды и игроком "Ливерпуля". Я хотел пройти квалификацию на чемпионат мира, и, к счастью, нам это удалось. Мне нужно посмотреть, чего хотим я и моя семья в будущем», — приводит слова Робертсона ESPN.

В текущем сезоне АПЛ на счету 31-летнего шотландца Робертсона 12 матчей, в которых он не смог отметиться результативными действиями.