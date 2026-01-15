Во встрече за титул сойдутся национальные команды Марокко и Сенегала. Встреча пройдет 18 января, начало — 22:00 мск.

В матче за третье место сыграют сборные Египта и Нигерии. Матч состоится 17 января, в 19:00 мск.

В основное время и экстра-таймы команды не сумели открыть счет, в серии послематчевых одиннадцатиметровых ударах точнее были хозяева турнира. Марокканский вратарь Яссин Буну отразил два удара.

Сборная Марокко в матче 1/2 финала Кубка африканских наций одержала победу над командой Нигерии — 0:0 (4:2 по пенальти).

