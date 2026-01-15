Сборная Марокко в матче 1/2 финала Кубка африканских наций одержала победу над командой Нигерии — 0:0 (4:2 по пенальти).
В основное время и экстра-таймы команды не сумели открыть счет, в серии послематчевых одиннадцатиметровых ударах точнее были хозяева турнира. Марокканский вратарь Яссин Буну отразил два удара.
Результат матча
НигерияАбуджа0:0МароккоРабат
1:0 Фисайо Деле-Баширу 77' пен. 2:0 Пол Онуачу 77' пен. 2:1 Нейл Эль-Айнауи 77' пен. 2:2 Ашраф Хакими 77' пен. 2:3 Элисс Бен-Сегир 77' пен. 2:4 Юссеф Эн-Несири 77' пен.
Нигерия: Стэнли Нвабили, Адесево Аджайи, Кэлвин Бейсси, Бруно Оньемаечи, Брайт Осави-Самуэль, Фрэнк Аниика (Самуэль Чуквезе 120'), Рафаэль Оньедика (Моузес Саймон 83'), Алекс Айуоби, Адемола Лукман, Акор Адамс (Фисайо Деле-Баширу 98'), Виктор Осимхен (Пол Онуачу 118')
Марокко: Яссин Буну, Нуссайр Мазрауи, Адам Масина, Наиф Агер, Ашраф Хакими, Браим Диас (Илиас Акомах 107'), Исмаэль Сайбари (Элисс Бен-Сегир 118'), Нейл Эль-Айнауи, Билаль эль-Ханнус (Хамза Игаман 84'), Абде Эззальзули (Юссеф Эн-Несири 103'), Айюб Эль-Кааби (Уссама Таргаллин 84')
Жёлтые карточки: Кэлвин Бейсси 33' (Нигерия), Рафаэль Оньедика 77' (Нигерия)