Сборная Марокко в матче 1/2 финала Кубка африканских наций одержала победу над командой Нигерии — 0:0 (4:2 по пенальти).

Нигерия — Марокко
Нигерия — Марокко globallookpress.com

В основное время и экстра-таймы команды не сумели открыть счет, в серии послематчевых одиннадцатиметровых ударах точнее были хозяева турнира.  Марокканский вратарь Яссин Буну отразил два удара.

Результат матча

НигерияАбуджаНигерия0:0МароккоМароккоРабат
1:0 Фисайо Деле-Баширу 77' пен. 2:0 Пол Онуачу 77' пен. 2:1 Нейл Эль-Айнауи 77' пен. 2:2 Ашраф Хакими 77' пен. 2:3 Элисс Бен-Сегир 77' пен. 2:4 Юссеф Эн-Несири 77' пен.
Нигерия:  Стэнли Нвабили,  Адесево Аджайи,  Кэлвин Бейсси,  Бруно Оньемаечи,  Брайт Осави-Самуэль,  Фрэнк Аниика (Самуэль Чуквезе 120'),  Рафаэль Оньедика (Моузес Саймон 83'),  Алекс Айуоби,  Адемола Лукман,  Акор Адамс (Фисайо Деле-Баширу 98'),  Виктор Осимхен (Пол Онуачу 118')
Марокко:  Яссин Буну,  Нуссайр Мазрауи,  Адам Масина,  Наиф Агер,  Ашраф Хакими,  Браим Диас (Илиас Акомах 107'),  Исмаэль Сайбари (Элисс Бен-Сегир 118'),  Нейл Эль-Айнауи,  Билаль эль-Ханнус (Хамза Игаман 84'),  Абде Эззальзули (Юссеф Эн-Несири 103'),  Айюб Эль-Кааби (Уссама Таргаллин 84')
Жёлтые карточки:  Кэлвин Бейсси 33' (Нигерия),  Рафаэль Оньедика 77' (Нигерия)
Контекст