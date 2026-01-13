Будет ли Марокко в финале домашнего Кубка африканских наций?

прогноз на матч Кубка африканских наций, ставка за 3.05

14 января в полуфинале Кубка африканских наций по футболу сыграют Нигерия и Марокко. Начало игры — в 22:00 мск.

Нигерия

Турнирное положение: на групповой стадии турнира нигерийцы набрали 9 очков из девяти возможных и уверенно выиграли свою группу.

«Африканские бразильцы» смогли опередить в своем квартете Тунис, Танзанию и Уганда.

Также главная команда Нигерии уже успела пройти Мозамбик в 1/8 финала турнира и Алжир в четвертьфинале.

Последние матчи: в плей-офф «суперорлы» победили Мозамбик (4:0) и Алжир (2:0).

До этого на групповой стадии турнира нигерийская сборная одолела Уганду (3:1), Тунис (3:2) и Танзанию (2:1).

Не сыграют: травмирован Сирил Дессерс.

Состояние команды: два года назад на прошлом Кубке Африки сборная Нигерии смогла дойти до финала, но проиграла. Сейчас же задачей подопечных Эрика Шелля является только титул. У Нигерии отличный состав и игра, поэтому команда вполне может претендовать на то, чтобы стать четырехкратным чемпионом Африки.

Марокко

Турнирное положение: хозяева турнира не смогли пройти групповой этап без потерь, набрали семь очков, но все равно стали первыми.

Марокканцы смогли обойти по итогам трех матчей Коморские острова, Мали и Замбию.

На стадии плей-офф «Атласские львы» оказались сильнее Камеруна и Танзании.

Последние матчи: марокканская команда в прошлых играх победила Камерун (2:0) и Танзанию (1:0).

До этого же сборная Марокко переиграла Замбию (3:0), но сыграла вничью с Мали (1:1).

Не сыграют: травмированы Аззедин Оунахи и Ромен Сесс.

Состояние команды: подопечные Валида Реграги намерены сделать все, чтобы завоевать кубок чемпионов Африки. Сейчас у сборной Марокко едва ли не лучший состав на всем африканском континенте, поэтому и шансы являются отличными.

Плюс к этому поддержка домашних трибун должна помочь марокканцам на пути к золотым медалям. Первым с 1976 года.

Статистика для ставок

Нигерия выиграла все 5 матчей на турнире

Марокко не проигрывает на протяжении 22 матчей

В последнем матче между командами в 2018 году сборная Марокко разгромила Нигерию со счетом 4:0

Коэффициенты букмекеров: Марокко — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.05, а победа Нигерии — в 3.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.20 и 1.60.

Прогноз: это полуфинал, в котором может быть все. Обе команды сильны и примерно равны, поэтому в основное время могут сыграть вничью.

3.05 ничья

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.05 на матч Нигерия — Марокко позволит вывести на карту выигрыш 2050₽, общая выплата — 3050₽

Ставка: ничья за 3.05.

Прогноз: полуфиналы практически не бывают открытыми, поэтому ждем минимум голов в этой игре.

2.02 тотал меньше 2

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.02 на матч Нигерия — Марокко принесёт прибыль 1020₽, общая выплата — 2020₽

Ставка: тотал меньше 2 за 2.02.