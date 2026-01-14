В среду, 14 января, Нигерия сыграет с Марокко в полуфинальном матче Кубка африканских наций. Следить за ходом этой встречи можно в нашей онлайн-трансляции

22:30 Приветствуем всех любителей футбола! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию второго полуфинального матча Кубка африканских наций Нигерия — Марокко. Эту встречу для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.

Стартовые составы команд

Нигерия: Нвабили Стэнли, Осайи-Самуэль Брайт, Аджайи Семи, Бейсси Кэлвин, Онимаэчи Сопуручукву Бруно, Оньека Фрэнк, Оньедика Рафаэль, Ивоби Алекс, Лукман Адемола, Осимхен Виктор, Адамс Акор.

Марокко: Буну Яссин, Хакими Ашраф, Агер Наиф, Масина Адам, Мазрауи Нуссаир, Эль-Ханнус Билал, Эль-Айнауи Нейл, Сайбари Исмаэль, Диас Браим, Эль-Кааби Аюб, Эз Абде.

Нигерия

Сборная Нигерии очень мощно выступает на этом турнире и побеждает во всех своих матчах. Три виктории были добыты на групповом этапе: над Танзанией (2:1), Тунисом (3:2) и Угандой (3:1). Благодаря мощным атакующим действиям и надежной игре в обороне нигерийцы уверенно первого места вышли в плей-офф турнира.

В плей-офф сборная Нигерии в том же ключе и не позволила соперникам поразить свои ворота ни разу. В 1/8 финала нигерийцы разгромили сборную Мозамбика (4:0), не оставив ни малейшего шанса сопернику. В четвертьфинале Нигерия без проблем разобралась с Алжиром (2:0) и оформила выход в полуфинал.

Марокко

Сборная Марокко играет на этом турнире дома и это явно будет плюсом для команды из-за сумасшедшей поддержки зрителей. На групповой стадии хозяева нынешнего розыгрыша Кубка африканских наций добыли победы над Коморскими островами (2:0) и Замбией (3:0), а также скатали вничью с Мали (1:1). С семью набранными очками они с первого места вышли в плей-офф.

В стадии плей-офф сборная Марокко не пропустила ни одного мяча, но и забила немного. В 1/8 финала была повержена Танзания (1:0), а в четвертьфинале марокканцы не оставили шансов сборной Камеруна, обыграв ее со счетом 2:0.

Личные встречи

Между собой эти соперники до этого матча встречались очень редко — за последние 20 лет они провели всего две игры. В 2014 году в четвертьфинале Чемпионата африканских наций в дополнительное время победа досталась сборной Нигерии (4:3). В 2018 году на этом же турнире сборная Марокко разгромила соперника (4:0).

