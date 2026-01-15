Главный тренер московского «Динамо» Ролан Гусев высказался о начале сборов столичной команды.

Ролан Гусев
Ролан Гусев globallookpress.com

«Идёт адаптация у нас первые три-четыре дня.  Вот такая непростая, скажем даже, неприятная работа.  Утром мы больше упор делаем на физику.  Вечером у нас уже техника и тактика.  Ребята все с пониманием относятся к этому, потому что без такой работы будет тяжело куда-то двигаться.  Все в хорошем настроении», — сказал Гусев в интервью на официальном YouTube-канале клуба.

Напомним, что «Динамо» в настоящий момент занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ.