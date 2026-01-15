Главный тренер московского «Динамо» Ролан Гусев высказался о начале сборов столичной команды.

Ролан Гусев globallookpress.com

«Идёт адаптация у нас первые три-четыре дня. Вот такая непростая, скажем даже, неприятная работа. Утром мы больше упор делаем на физику. Вечером у нас уже техника и тактика. Ребята все с пониманием относятся к этому, потому что без такой работы будет тяжело куда-то двигаться. Все в хорошем настроении», — сказал Гусев в интервью на официальном YouTube-канале клуба.

Напомним, что «Динамо» в настоящий момент занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ.