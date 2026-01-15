В матче 17-го тура немецкой Бундеслиги «Бавария» на выезде выиграла у «Кельна» со счетом 3:1.
Открыли счет в игре хозяева усилиями Линтона Майн ы. На это гости смогли ответить точными ударами Сержа Гнабри, Ким Мин Чжэ и Леннарта Карла.
Результат матча
КёльнКёльн1:3БаварияМюнхен
1:0 Линтон Майна 41' 1:1 Серж Гнабри 45+5' 1:2 Ким Мин Джэ 71' 1:3 Леннарт Карл 84'
Кёльн: Марвин Швебе, Себастьян Себулонсен, Джамай Симпсон-Пьюзи, Дженк Озкачар, Кристоффер Лунн, Ян Тильман (Youssoupha Niang 85'), Том Краус, Линтон Майна (Fynn Schenten 67'), Якуб Каминьский, Саид эль Мала (Isak Bergmann Johannesson 78'), Рагнар Ахе (Джан-Лука Вальдшмидт 78')
Бавария: Мануэль Нойер, Хироки Ито (Рафаэл Геррейру 88'), Жонатан Та (Леннарт Карл 67'), Ким Мин Джэ, Луис Диас, Майкл Олисе (Том Бишоф 82'), Леон Горецка, Александар Павлович, Конрад Лаймер, Гарри Кейн, Серж Гнабри (Деотшанкюль Юпамекано 67')
«Бавария» смогла набрать 47 очков и закрепилась на первой строчке в турнирной таблице Бундеслиги. «Кельн» с 17 баллами идет 12-м.