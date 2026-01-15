Лондонский «Арсенал» хочет предложить новое соглашение главному тренеру Микеле Артете, информирует известный журналист Николо Скира.
По данным источника, руководство «канониров» готовит соглашение до 2029 года на более выгодных условиях, а нынешний контракт действует до 2027-го.
43-летний баск возглавил «Арсенал» в 2019 году. Также он выступал там в качестве игрока с 2011 по 2016 год.
После 21 го тура «канониры» уверенно лидируют в таблице АПЛ с 49 очками. Также команда единолично лидирует в общем этапе Лиги чемпионов, набрав 18 очков из 18 возможных.