Лондонский «Арсенал» хочет предложить новое соглашение главному тренеру Микеле Артете, информирует известный журналист Николо Скира.

Микель Артета globallookpress.com

По данным источника, руководство «канониров» готовит соглашение до 2029 года на более выгодных условиях, а нынешний контракт действует до 2027-го.

43-летний баск возглавил «Арсенал» в 2019 году. Также он выступал там в качестве игрока с 2011 по 2016 год.

После 21 го тура «канониры» уверенно лидируют в таблице АПЛ с 49 очками. Также команда единолично лидирует в общем этапе Лиги чемпионов, набрав 18 очков из 18 возможных.