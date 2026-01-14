Переговоры между «Зенитом» и бразильским «Ред Булл Брагантино» о трансфере полузащитника Джона Джона находятся на завершающей стадии, сообщил журналист Пабло Оливейра.

Джон Джон globallookpress.com

По информации источника, игрок сменил агента на более подходящего для переговоров с российским клубом, что ускорило процесс. Недавно Джон попрощался с болельщиками «Брагантино» в социальных сетях, подтвердив свое желание покинуть клуб.

Джон присоединился к «Брагантино» летом 2024 года и за это время сыграл 74 матча во всех турнирах, забив 17 голов и отдав 14 результативных передач.