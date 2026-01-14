Нападающий «Ростова» Егор Голенков ответил на вопрос о желании вновь попробовать свои силы в Европе.

Егор Голенков
Егор Голенков globallookpress.com

«Осталось ли желание?  Осталось.  Все забывается, хочется быть готовым к новым вызовам.  Опять же, в Португалии я играл в молодежной лиге за "Лейрию" без особой инфраструктуры.  В Чехии, если бы не травма, хотел бы поиграть даже в той же команде, сейчас они вышли в Лигу конференций.  Довольно интересно было, но стечение факторов не дало хорошо оценить этот отрезок.  Внутри каждого футболиста живет желание выйти на топ‑уровень, а из европейской команды можно забраться высоко.  Преимущественно, конечно, в топ‑5 лиг», — цитирует Голенкова «Матч ТВ».

Ранее россиянин успел поиграть за португальскую «Униан Лейрию» и чешскую «Сигму».