Главный тренер «Спартака» Хуан Карседо поделился впечатлениями от возвращения в московский клуб.

Хуан Карседо globallookpress.com

«Мне по-настоящему повезло вернуться в Россию и снова стать частью спартаковской семьи. С нетерпением ждём начала сборов. Прекрасно понимаем, какая это сильная команда, какой большой клуб. И сделаем всё, чтобы завоевать новые трофеи, добиться успеха.

Я очень впечатлен инфраструктурой! Стадион самый современный. База тоже, она расположена совсем рядом с ареной. Конечно, не сравнить с тем, что мы имели в те годы, когда я работал здесь первый раз. Клуб проделал большой путь в развитии. И сейчас мы видим его масштаб», — приводит слова Карседо пресс-служба «Спартака».

Ранее Карседо работал в «Спартаке» помощником Унаи Эмери в 2012-м году.