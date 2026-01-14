Главный тренер «Спартака» Хуан Карседо поделился впечатлениями от возвращения в московский клуб.

Хуан Карседо
Хуан Карседо globallookpress.com

«Мне по-настоящему повезло вернуться в Россию и снова стать частью спартаковской семьи.  С нетерпением ждём начала сборов.  Прекрасно понимаем, какая это сильная команда, какой большой клуб.  И сделаем всё, чтобы завоевать новые трофеи, добиться успеха.

Я очень впечатлен инфраструктурой!  Стадион самый современный.  База тоже, она расположена совсем рядом с ареной.  Конечно, не сравнить с тем, что мы имели в те годы, когда я работал здесь первый раз.  Клуб проделал большой путь в развитии.  И сейчас мы видим его масштаб», — приводит слова Карседо пресс-служба «Спартака».

Ранее Карседо работал в «Спартаке» помощником Унаи Эмери в 2012-м году.