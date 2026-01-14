Пресс-служба футбольного клуба «Рубин» сообщила о назначении Франка Артиги на пост главного тренера основной команды. Ранее испанец работал в Российской Премьер-лиге с подмосковными «Химками».

Франк Артига globallookpress.com

Франк Артига, которому 49 лет, подписал контракт с «Рубином» до лета 2027 года. Кроме него, в тренерский штаб клуба вошли Анис Буссаиди и Хосеп Техедо.

В январе команда начнет зимние сборы в Турции, которые пройдут в Белеке с 15 числа. На этих сборах новый тренерский штаб приступит к подготовке основной команды.