Воспитанник московского ЦСКА Лайонел Адамс погиб. Это подтвердили сотрудники полиции.

Лайонел Адамс pfc-cska.com

«Выпал из окна, это Адамс», — сообщил «Матч ТВ» сотрудник полиции.

Напомним, что в декабре 2025-го года стало известно, что Адамса избили и ранили из пистолета в подмосковном Звенигороде.

Бывший футболист был воспитанником ЦСКА. Адамс выступал за молодежную команду ЦСКА, красноярский «Енисей», КАМАЗ из Набережных Челнов и клубы из Казахстана, Белоруссии и Испании. Также, футболист вызывался в сборную России до 18-и лет.