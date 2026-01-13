‎Алексей Сафонов, представитель форварда московского «Динамо» Константина Тюкавина, высказался о потенциально возможном переходе футболиста в немецкий клуб.

«Если будет хороший клуб, то, конечно, будет интересно.  В любом случае Тюкавин в "Динамо" доиграет сезон.  Сейчас потихоньку восстановился, и слава Богу.  То что по нему есть интерес, я не сомневаюсь.  Да, есть общение со многими клубами.  За хорошим игроком следят.

Состояние?  Никакого дискомфорта.  Сейчас прошел медосвидетельствования, он в полной боевой готовности.  Но это футбол, сами знаете, можно быть на 300 процентов готов, но какой-нибудь придурок подкатится...  Когда говорят, что футболисты много зарабатывают, люди забывают, сколько они травм получают», — приводит слова Тюкавина «Спорт день за днем».

В нынешнем сезоне нападающий провел за московское «Динамо» 10 матчей в рамках РПЛ, забил 2 гола и сделал голевую передачу.